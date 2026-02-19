Recent real estate sales along the 280 corridor: February 2026

ADDRESS: 640 Emerald Trace

  • BED/BATH: 5/4
  • SQUARE FOOTAGE: 3,152 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Emerald Parc in Chelsea
  • LIST PRICE: $689,900
  • SALE PRICE: $689,900

ADDRESS: 27 Nolen St.

  • BED/BATH: 5/4.5
  • SQUARE FOOTAGE: 4,827 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mt Laurel
  • LIST PRICE: $725,000
  • SALE PRICE: $668,550

ADDRESS: 221 Courtside Drive

  • BED/BATH: 4/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,437 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Brook Highland
  • LIST PRICE: $507,500
  • SALE PRICE: $507,500

ADDRESS: 104 Brynleigh Drive

  • BED/BATH: 3/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,297 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chelsea
  • LIST PRICE: $369,900
  • SALE PRICE: $370,000

ADDRESS: 267 Halifax Lane

  • BED/BATH: 4/2
  • SQUARE FOOTAGE: 2,028 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chelsea
  • LIST PRICE: $344,900
  • SALE PRICE: $344,900

ADDRESS: 1102 Barristers Court

  • BED/BATH: 3/3
  • SQUARE FOOTAGE: 1,666 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Edenton Lofts
  • LIST PRICE: $334,900
  • SALE PRICE: $325,000