Recent real estate sales along the 280 corridor: February 2026

640 Emerald Trace
ADDRESS: 640 Emerald Trace
- BED/BATH: 5/4
- SQUARE FOOTAGE: 3,152 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Emerald Parc in Chelsea
- LIST PRICE: $689,900
- SALE PRICE: $689,900
27 Nolen St.
ADDRESS: 27 Nolen St.
- BED/BATH: 5/4.5
- SQUARE FOOTAGE: 4,827 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mt Laurel
- LIST PRICE: $725,000
- SALE PRICE: $668,550
221 Courtside Drive
ADDRESS: 221 Courtside Drive
- BED/BATH: 4/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,437 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Brook Highland
- LIST PRICE: $507,500
- SALE PRICE: $507,500
104 Brynleigh Drive
ADDRESS: 104 Brynleigh Drive
- BED/BATH: 3/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,297 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chelsea
- LIST PRICE: $369,900
- SALE PRICE: $370,000
267 Halifax Lane
ADDRESS: 267 Halifax Lane
- BED/BATH: 4/2
- SQUARE FOOTAGE: 2,028 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chelsea
- LIST PRICE: $344,900
- SALE PRICE: $344,900
1102 Barristers Court
ADDRESS: 1102 Barristers Court
- BED/BATH: 3/3
- SQUARE FOOTAGE: 1,666 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Edenton Lofts
- LIST PRICE: $334,900
- SALE PRICE: $325,000