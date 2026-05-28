Recent real estate sales along the 280 Corridor: May 2026

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ADDRESS: 5243 Harvest Ridge Lane

  • BED/BATH: 3/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,538 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Meadowbrook
  • LIST PRICE: $449,900
  • SALE PRICE: $465,000

ADDRESS: 1505 Highland Lakes Trail

  • BED/BATH: 4/4
  • SQUARE FOOTAGE: 2,793 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Highland Lakes
  • LIST PRICE: $659,900
  • SALE PRICE: $659,900

ADDRESS: 2095 Park Springs Lane

  • BED/BATH: 5/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,676 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
  • LIST PRICE: $385,000
  • SALE PRICE: $336,000

ADDRESS: 1208 Braemer Court

  • BED/BATH: 5/3
  • SQUARE FOOTAGE: 3,003 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Greystone
  • LIST PRICE: $650,000
  • SALE PRICE: $640,000

ADDRESS: 640 Matador Drive

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,509 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chelsea
  • LIST PRICE: $430,000
  • SALE PRICE: $410,000

ADDRESS: 1529 Laurens St.

  • BED/BATH: 3/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,383 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Beaumont
  • LIST PRICE: $469,900
  • SALE PRICE: $469,900