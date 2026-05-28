Recent real estate sales along the 280 Corridor: May 2026

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5243 Harvest Ridge Lane
ADDRESS: 5243 Harvest Ridge Lane
- BED/BATH: 3/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,538 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Meadowbrook
- LIST PRICE: $449,900
- SALE PRICE: $465,000
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1505 Highland Lakes Trail
ADDRESS: 1505 Highland Lakes Trail
- BED/BATH: 4/4
- SQUARE FOOTAGE: 2,793 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Highland Lakes
- LIST PRICE: $659,900
- SALE PRICE: $659,900
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2095 Park Springs Lane
ADDRESS: 2095 Park Springs Lane
- BED/BATH: 5/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,676 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
- LIST PRICE: $385,000
- SALE PRICE: $336,000
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1208 Braemer Court
ADDRESS: 1208 Braemer Court
- BED/BATH: 5/3
- SQUARE FOOTAGE: 3,003 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Greystone
- LIST PRICE: $650,000
- SALE PRICE: $640,000
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640 Matador Drive
ADDRESS: 640 Matador Drive
- BED/BATH: 4/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,509 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chelsea
- LIST PRICE: $430,000
- SALE PRICE: $410,000
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1529 Laurens St.
ADDRESS: 1529 Laurens St.
- BED/BATH: 3/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,383 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Beaumont
- LIST PRICE: $469,900
- SALE PRICE: $469,900