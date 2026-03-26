Recent real estate sales on the 280 corridor: March 2026

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ADDRESS: 1157 Greystone Crest

  • BED/BATH: 4/4
  • SQUARE FOOTAGE: 6,709 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: The Crest at Greystone
  • LIST PRICE: $1,750,000
  • SALE PRICE: $1,750,000

ADDRESS: 713 South Olmsted St.

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,800 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Hillsong in Mt Laurel
  • LIST PRICE: $655,000
  • SALE PRICE: $645,000

ADDRESS: 628 Meadow Ridge Drive

  • BED/BATH: 5/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,417 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Meadow Brook
  • LIST PRICE: $489,000
  • SALE PRICE: $485,000

ADDRESS: 5016 Linwood Drive

  • BED/BATH: 3/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,889 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Linwood
  • LIST PRICE: $415,000
  • SALE PRICE: $415,000

ADDRESS: 313 Narrows Parkway

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,923 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Narrows
  • LIST PRICE: $345,000
  • SALE PRICE: $345,000

ADDRESS: 1077 Fairbank Lane

  • BED/BATH: 2/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,262 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
  • LIST PRICE: $242,000
  • SALE PRICE: $235,000