Recent real estate sales on the 280 corridor: March 2026

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1157 Greystone Crest
ADDRESS: 1157 Greystone Crest
- BED/BATH: 4/4
- SQUARE FOOTAGE: 6,709 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: The Crest at Greystone
- LIST PRICE: $1,750,000
- SALE PRICE: $1,750,000
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713 South Olmsted St.
ADDRESS: 713 South Olmsted St.
- BED/BATH: 4/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,800 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Hillsong in Mt Laurel
- LIST PRICE: $655,000
- SALE PRICE: $645,000
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628 Meadow Ridge Drive
ADDRESS: 628 Meadow Ridge Drive
- BED/BATH: 5/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,417 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Meadow Brook
- LIST PRICE: $489,000
- SALE PRICE: $485,000
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5016 Linwood Drive
ADDRESS: 5016 Linwood Drive
- BED/BATH: 3/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,889 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Linwood
- LIST PRICE: $415,000
- SALE PRICE: $415,000
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313 Narrows Parkway
ADDRESS: 313 Narrows Parkway
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,923 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Narrows
- LIST PRICE: $345,000
- SALE PRICE: $345,000
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1077 Fairbank Lane
ADDRESS: 1077 Fairbank Lane
- BED/BATH: 2/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,262 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
- LIST PRICE: $242,000
- SALE PRICE: $235,000