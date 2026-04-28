Recent real estate sales on the 280 corridor: April 2026

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MLS
1125 Dunsmore Drive
ADDRESS: 1125 Dunsmore Drive
- BED/BATH: 5 bed / 4 bath
- SQUARE FOOTAGE: 2,615 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
- LIST PRICE: $403,450
- SALE PRICE: $662,450
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MLS
181 Halifax Lane
ADDRESS: 181 Halifax Lane
- BED/BATH: 4 bed / 3 bath
- SQUARE FOOTAGE: 2,273 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
- LIST PRICE: $403,450
- SALE PRICE: $397,500
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MLS
680 Fish Camp Road
ADDRESS: 680 Fish Camp Road
- BED/BATH: 5 bed / 3 bath
- SQUARE FOOTAGE: 2,511 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chelsea
- LIST PRICE: $403,450
- SALE PRICE: $382,400
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156 Windstone Parkway
ADDRESS: 156 Windstone Parkway
- BED/BATH: 4 bed / 2 bath
- SQUARE FOOTAGE: 1,917 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Windstone
- LIST PRICE: $403,450
- SALE PRICE: $365,000
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364 Chesser Park Drive
ADDRESS: 364 Chesser Park Drive
- BED/BATH: 3 bed / 2 bath
- SQUARE FOOTAGE: 1,758 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chesser Plantation
- LIST PRICE: $403,450
- SALE PRICE: $314,000
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143 Reach Way
ADDRESS: 143 Reach Way
- BED/BATH: 3 bed / 2 bath
- SQUARE FOOTAGE: 1,486 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: The Narrows
- LIST PRICE: $169,450
- SALE PRICE: $275,000