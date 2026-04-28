Recent real estate sales on the 280 corridor: April 2026

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ADDRESS: 1125 Dunsmore Drive

  • BED/BATH: 5 bed / 4 bath
  • SQUARE FOOTAGE: 2,615 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
  • LIST PRICE: $403,450
  • SALE PRICE: $662,450

ADDRESS: 181 Halifax Lane

  • BED/BATH: 4 bed / 3 bath
  • SQUARE FOOTAGE: 2,273 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
  • LIST PRICE: $403,450
  • SALE PRICE: $397,500

ADDRESS: 680 Fish Camp Road

  • BED/BATH: 5 bed / 3 bath
  • SQUARE FOOTAGE: 2,511 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chelsea
  • LIST PRICE: $403,450
  • SALE PRICE: $382,400

ADDRESS: 156 Windstone Parkway

  • BED/BATH: 4 bed / 2 bath
  • SQUARE FOOTAGE: 1,917 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Windstone
  • LIST PRICE: $403,450
  • SALE PRICE: $365,000

ADDRESS: 364 Chesser Park Drive

  • BED/BATH: 3 bed / 2 bath
  • SQUARE FOOTAGE: 1,758 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chesser Plantation
  • LIST PRICE: $403,450
  • SALE PRICE: $314,000

ADDRESS: 143 Reach Way

  • BED/BATH: 3 bed / 2 bath
  • SQUARE FOOTAGE: 1,486 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: The Narrows
  • LIST PRICE: $169,450
  • SALE PRICE: $275,000