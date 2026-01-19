Recently sold homes along US 280 corridor: January 2026

×
Real estate sales from the January 2026 issue of 280 Living.
ADDRESS: 4841 Keith Drive
- BED/BATH: 5/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,300 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Broken Bow South
- LIST PRICE: $439,900
- SALE PRICE: $445,000
ADDRESS: 5081 Pinehurst Terrace
- BED/BATH: 3/3
- SQUARE FOOTAGE: 3,528 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Southern Pines
- LIST PRICE: $439,000
- SALE PRICE: $440,000
ADDRESS: 355 Crossbridge Road
- BED/BATH: 4/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,657 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
- LIST PRICE: $435,000
- SALE PRICE: $435,000
ADDRESS: 334 Shelby Forest Drive
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 2,272 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Shelby Forest Estates
- LIST PRICE: $349,900
- SALE PRICE: $348,000
ADDRESS: 420 Eaton Road
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 2,061 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Greystone Village
- LIST PRICE: $367,500
- SALE PRICE: $340,000
ADDRESS: 853 Fish Camp Road
- BED/BATH: 4/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,497 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chelsea Acres
- LIST PRICE: $289,900
- SALE PRICE: $290,000