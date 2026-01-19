Recently sold homes along US 280 corridor: January 2026

Real estate sales from the January 2026 issue of 280 Living.

ADDRESS: 4841 Keith Drive

  • BED/BATH: 5/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,300 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Broken Bow South
  • LIST PRICE: $439,900
  • SALE PRICE: $445,000

ADDRESS: 5081 Pinehurst Terrace

  • BED/BATH: 3/3
  • SQUARE FOOTAGE: 3,528 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Southern Pines
  • LIST PRICE: $439,000
  • SALE PRICE: $440,000

ADDRESS: 355 Crossbridge Road

  • BED/BATH: 4/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,657 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
  • LIST PRICE: $435,000
  • SALE PRICE: $435,000

ADDRESS: 334 Shelby Forest Drive

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 2,272 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Shelby Forest Estates
  • LIST PRICE: $349,900
  • SALE PRICE: $348,000

ADDRESS: 420 Eaton Road

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 2,061 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Greystone Village
  • LIST PRICE: $367,500
  • SALE PRICE: $340,000

ADDRESS: 853 Fish Camp Road

  • BED/BATH: 4/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,497 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chelsea Acres
  • LIST PRICE: $289,900
  • SALE PRICE: $290,000