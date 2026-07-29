Recently sold homes along the 280 corridor: July 2026

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ADDRESS: 1248 Eagle Park Road

BED/BATH: 4/4

SQUARE FOOTAGE: 2,581 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Eagle Point

LIST PRICE: $499,900

SALE PRICE: $499,900

ADDRESS: 141 Sheffield Lane

BED/BATH: 5/4

SQUARE FOOTAGE: 4,152 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Highland Lakes

LIST PRICE: $689,500

SALE PRICE: $672,500

ADDRESS: 2557 Magnolia Place

BED/BATH: 4/3

SQUARE FOOTAGE: 2,500 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Brook Highland Magnolias

LIST PRICE: $520,000

SALE PRICE: $525,000

ADDRESS: 571 Branch Lake Drive

BED/BATH: 3/3

SQUARE FOOTAGE: 2,268 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Branch Lake Estates

LIST PRICE: $425,000

SALE PRICE: $478,999

ADDRESS: 1925 Stone Brook Lane

BED/BATH: 3/3

SQUARE FOOTAGE: 1,786 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Brook Highland The Cottages

LIST PRICE: $375,000

SALE PRICE: $376,500

ADDRESS: 121 Timber Trail

BED/BATH: 4/4

SQUARE FOOTAGE: 2,891 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Countryside

LIST PRICE: $439,900

SALE PRICE: $439,900