Recently sold homes along the 280 corridor: July 2026

ADDRESS: 1248 Eagle Park Road
BED/BATH: 4/4
SQUARE FOOTAGE: 2,581 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Eagle Point
LIST PRICE: $499,900
SALE PRICE: $499,900
ADDRESS: 141 Sheffield Lane
BED/BATH: 5/4
SQUARE FOOTAGE: 4,152 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Highland Lakes
LIST PRICE: $689,500
SALE PRICE: $672,500
ADDRESS: 2557 Magnolia Place
BED/BATH: 4/3
SQUARE FOOTAGE: 2,500 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Brook Highland Magnolias
LIST PRICE: $520,000
SALE PRICE: $525,000
ADDRESS: 571 Branch Lake Drive
BED/BATH: 3/3
SQUARE FOOTAGE: 2,268 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Branch Lake Estates
LIST PRICE: $425,000
SALE PRICE: $478,999
ADDRESS: 1925 Stone Brook Lane
BED/BATH: 3/3
SQUARE FOOTAGE: 1,786 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Brook Highland The Cottages
LIST PRICE: $375,000
SALE PRICE: $376,500
ADDRESS: 121 Timber Trail
BED/BATH: 4/4
SQUARE FOOTAGE: 2,891 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Countryside
LIST PRICE: $439,900
SALE PRICE: $439,900