Green Flag Weekend – A Free Girl Scout Event in Chelsea

to

Chelsea Library 16623 Highway 280, Chelsea, Alabama 35043

Join Girl Scouts of North-Central Alabama for Green Flag Weekend, a free, family-friendly event for girls in grades K–12. Enjoy hands-on fun like crafts, STEM experiments, outdoor games, and classic camp activities like s’mores and archery—all while meeting new friends and discovering what Girl Scouts is all about. No membership required!

Info

Chelsea Library 16623 Highway 280, Chelsea, Alabama 35043
events, Kids & Family, Outdoor, Parents
to
Google Calendar - Green Flag Weekend – A Free Girl Scout Event in Chelsea - 2025-08-23 10:00:00 Google Yahoo Calendar - Green Flag Weekend – A Free Girl Scout Event in Chelsea - 2025-08-23 10:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Green Flag Weekend – A Free Girl Scout Event in Chelsea - 2025-08-23 10:00:00 Outlook iCalendar - Green Flag Weekend – A Free Girl Scout Event in Chelsea - 2025-08-23 10:00:00 ical