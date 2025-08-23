Green Flag Weekend – A Free Girl Scout Event in Chelsea
to
Chelsea Library 16623 Highway 280, Chelsea, Alabama 35043
Join Girl Scouts of North-Central Alabama for Green Flag Weekend, a free, family-friendly event for girls in grades K–12. Enjoy hands-on fun like crafts, STEM experiments, outdoor games, and classic camp activities like s’mores and archery—all while meeting new friends and discovering what Girl Scouts is all about. No membership required!
Info
Chelsea Library 16623 Highway 280, Chelsea, Alabama 35043
events, Kids & Family, Outdoor, Parents