Recently sold homes along U.S. 280 Corridor: November 2025

Photo courtesy of Greater Alabam
100 Linden Lane
Real estate sales for November 2025 280 Living.
ADDRESS: 100 Linden Lane
- BED/BATH: 4/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,100 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Highland Lakes
- LIST PRICE: $649,900
- SALE PRICE: $631,500
ADDRESS: 324 Griffin Park Trace
- BED/BATH: 4/3
- SQUARE FOOTAGE: 3,080 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Griffin Park
- LIST PRICE: $609,900
- SALE PRICE: $605,500
ADDRESS: 3139 Chelsea Park Ridge
- BED/BATH: 3/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,438 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
- LIST PRICE: $450,000
- SALE PRICE: $415,000
ADDRESS: 4011 Park Crossings Drive
- BED/BATH: 3/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,120 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
- LIST PRICE: $355,000
- SALE PRICE: $355,000
ADDRESS: 315 Shelby Forest Drive
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,320 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Shelby Forest
- LIST PRICE: $289,999
- SALE PRICE: $285,000
ADDRESS: 1112 Fairbank Lane
- BED/BATH: 2/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,162 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
- LIST PRICE: $245,000
- SALE PRICE: $227,000