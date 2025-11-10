Recently sold homes along U.S. 280 Corridor: November 2025

Real estate sales for November 2025 280 Living.

ADDRESS: 100 Linden Lane

  • BED/BATH: 4/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,100 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Highland Lakes
  • LIST PRICE: $649,900
  • SALE PRICE: $631,500

ADDRESS: 324 Griffin Park Trace

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 3,080 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Griffin Park
  • LIST PRICE: $609,900
  • SALE PRICE: $605,500

ADDRESS: 3139 Chelsea Park Ridge

  • BED/BATH: 3/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,438 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
  • LIST PRICE: $450,000
  • SALE PRICE: $415,000

ADDRESS: 4011 Park Crossings Drive

  • BED/BATH: 3/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,120 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
  • LIST PRICE: $355,000
  • SALE PRICE: $355,000

ADDRESS: 315 Shelby Forest Drive

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,320 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Shelby Forest
  • LIST PRICE: $289,999
  • SALE PRICE: $285,000

ADDRESS: 1112 Fairbank Lane

  • BED/BATH: 2/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,162 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
  • LIST PRICE: $245,000
  • SALE PRICE: $227,000