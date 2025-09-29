Recently sold homes along U.S. 280 Corridor - October 2025

Real estate sales for October 2025 280 Living.

ADDRESS: 518 Castlebridge Lane

  • BED/BATH: 5/4.5
  • SQUARE FOOTAGE: 5,918 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Greystone Founders
  • LIST PRICE: $1,295,000
  • SALE PRICE: $1,225,000

ADDRESS: 1075 Highland Village Trail

  • BED/BATH: 4/3.5 halves
  • SQUARE FOOTAGE: 3,606 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: The Village at Highland Lakes
  • LIST PRICE: $995,500
  • SALE PRICE: $995,500

ADDRESS: 47 Mt Laurel Ave.

  • BED/BATH: 4/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,279 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mt Laurel
  • LIST PRICE: $749,000
  • SALE PRICE: $740,000

ADDRESS: 100 Cameron Drive

  • BED/BATH: 3/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,419 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Cameron Woods in Chelsea
  • LIST PRICE: $400,000
  • SALE PRICE: $402,000

ADDRESS: 132 Magnolia Ridge Circle

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,408 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Windstone
  • LIST PRICE: $329,900
  • SALE PRICE: $323,000

ADDRESS: 131 Lake Chelsea Drive

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,516 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
  • LIST PRICE: $320,000
  • SALE PRICE: $318,000