Recently sold homes along U.S. 280 Corridor - October 2025

518 Castlebridge Lane
Real estate sales for October 2025 280 Living.
ADDRESS: 518 Castlebridge Lane
- BED/BATH: 5/4.5
- SQUARE FOOTAGE: 5,918 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Greystone Founders
- LIST PRICE: $1,295,000
- SALE PRICE: $1,225,000
ADDRESS: 1075 Highland Village Trail
- BED/BATH: 4/3.5 halves
- SQUARE FOOTAGE: 3,606 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: The Village at Highland Lakes
- LIST PRICE: $995,500
- SALE PRICE: $995,500
ADDRESS: 47 Mt Laurel Ave.
- BED/BATH: 4/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,279 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mt Laurel
- LIST PRICE: $749,000
- SALE PRICE: $740,000
ADDRESS: 100 Cameron Drive
- BED/BATH: 3/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,419 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Cameron Woods in Chelsea
- LIST PRICE: $400,000
- SALE PRICE: $402,000
ADDRESS: 132 Magnolia Ridge Circle
- BED/BATH: 4/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,408 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Windstone
- LIST PRICE: $329,900
- SALE PRICE: $323,000
ADDRESS: 131 Lake Chelsea Drive
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,516 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
- LIST PRICE: $320,000
- SALE PRICE: $318,000