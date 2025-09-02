Recently sold homes along U.S. 280 Corridor - September 2025

ADDRESS: 3204 Woodford Way

BED/BATH: 3/3

SQUARE FOOTAGE: 3,305 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Woodford in Inverness

LIST PRICE: $699,900

SALE PRICE: $730,000

ADDRESS: 2023 Knollwood Place

BED/BATH: 4/3.5

SQUARE FOOTAGE: 2,676 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Highland Lakes

LIST PRICE: $624,900

SALE PRICE: $625,000

ADDRESS: 1015 Townes Court

BED/BATH: 3/2.5

SQUARE FOOTAGE: 2,344 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Brook Highland Townes

LIST PRICE: $354,900

SALE PRICE: $354,900

ADDRESS: 712 Mallet Way

BED/BATH: 4/2.5

SQUARE FOOTAGE: 2,231 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Polo Crossings in Chelsea

LIST PRICE: $345,000

SALE PRICE: $325,000

ADDRESS: 115 Old Brook Place 

BED/BATH: 2/2

SQUARE FOOTAGE: 1,955 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Old Brook Place

LIST PRICE: $345,000

SALE PRICE: $315,000

ADDRESS: 2021 Fairbank Circle

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1,552 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Chelsea Park

LIST PRICE: $275,500

SALE PRICE: $275,500