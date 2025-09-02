Recently sold homes along U.S. 280 Corridor - September 2025

Photo courtesy of Greater Alabam
ADDRESS: 3204 Woodford Way
BED/BATH: 3/3
SQUARE FOOTAGE: 3,305 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Woodford in Inverness
LIST PRICE: $699,900
SALE PRICE: $730,000
ADDRESS: 2023 Knollwood Place
BED/BATH: 4/3.5
SQUARE FOOTAGE: 2,676 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Highland Lakes
LIST PRICE: $624,900
SALE PRICE: $625,000
ADDRESS: 1015 Townes Court
BED/BATH: 3/2.5
SQUARE FOOTAGE: 2,344 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Brook Highland Townes
LIST PRICE: $354,900
SALE PRICE: $354,900
ADDRESS: 712 Mallet Way
BED/BATH: 4/2.5
SQUARE FOOTAGE: 2,231 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Polo Crossings in Chelsea
LIST PRICE: $345,000
SALE PRICE: $325,000
ADDRESS: 115 Old Brook Place
BED/BATH: 2/2
SQUARE FOOTAGE: 1,955 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Old Brook Place
LIST PRICE: $345,000
SALE PRICE: $315,000
ADDRESS: 2021 Fairbank Circle
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1,552 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Chelsea Park
LIST PRICE: $275,500
SALE PRICE: $275,500