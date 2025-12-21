ASWA all-state football team features several local players

Briarwood offensive lineman Carter Fountain (65) looks for someone to block during a game between Briarwood and Corner on Friday, Oct. 3, 2025, at Lions Pride Stadium. Photo by Richard Force.

David Leong

John Carroll running back Aubrey Coker (25) is tackled by Briarwood linebacker Gage Nasworthy (16) during a game between John Carroll and Briarwood on Fri, Oct. 10, 2025, at Pat Sullivan Field. Photo by David Leong.

Michael Jackson

Oak Mountain DB/WR Jayden Aparicio (3) and Oak Mountain DB Kolby King (6) disrupts the pass for Pelham WR Tristan Darden (7) during a game between Oak Mountain and Pelham on Friday, Aug. 29, 2025, at Heardmont Park. Photo by Michael Jackson.

Todd Lester

Spain Park QB Brock Bradley (5) attempts a pass during a game between Spain Park and Benjamin Russell on Friday, Sept. 19, 2025, at Martin-Savarese Stadium in Alexander City, Alabama. Photo by Todd Lester

Spain Park offensive lineman Hudson Reed (55) blocks a Gardendale player during a game between Spain Park and Gardendale on Thursday, Oct. 30, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.

Spain Park wide receiver Kena Rego (0) catches a pass during a game between Spain Park and Gardendale on Thursday, Oct. 30, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.

The Alabama Sports Writers Association released its all-state football team Saturday morning, recognizing the top high school players across the state in the 2025 season.

Several local players were featured on the team. Briarwood's Carter Fountain, Oak Mountain's Jayden Aparicio-Bailey and Spain Park's Brock Bradley and Hudson Reed all earned first-team honors.

Fountain was a three-year starter for the Lions and finished the year with a 95% grade. Linebacker Gage Nasworthy garnered second-year honors as well, after a season in which he posted 161 tackles.

Aparicio-Bailey is a rising prospect in the 2027 class and is a defensive back opposing offenses shied away from when facing Oak Mountain this season.

For Spain Park, Bradley capped off a brilliant by throwing for 2,939 yards and 32 touchdowns. Reed has protected him for several years and played with Bradley at the Alabama-Mississippi All-Star Classic as well. Receiver Kena Rego was named honorable mention after posting a nearly-1,000 yard season.

Here are the full lists from Class 5A, 6A and 7A:

CLASS 7A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

      QB: Trent Seaborn, Thompson, Jr., 6-1, 205

      RB: AJ Alexander, Dothan, Sr., 5-11, 190

      RB: MJ Gideon, James Clemens, Jr., 5-11, 205

      RB: Jayshaun Woodhouse, Central-Phenix City, Jr., 5-7, 175

      WR: Dylan Cope, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190

      WR: Khatori Marion, Baker, Sr., 5-11, 180

      WR: Darion Moseley, Thompson, Jr., 6-0, 185

      OL: Caleb Boylan, Vestavia Hills, Sr., 5-11, 262

      OL: Parks Glaze, Fairhope, Sr., 6-6, 285

      OL: Aden Jackson, Dothan, Sr., 6-5, 260

      OL: Trenton Pritchett, Auburn, Sr., 6-5, 275

      OL: Jatori Williams, Central-Phenix City, Jr., 6-5, 320

      K: James Bryant, Hoover, Sr., 5-11, 181

Defense

      DL: Malique Franklin, Daphne, Sr., 6-6, 250

      DL: Tristan Lyles, Central-Phenix City, Sr., 6-1, 230

      DL: Cam Pritchett, Thompson, Jr., 6-3, 240

      DL: Jovon Pulliam, Hoover, Jr., 6-2, 230

      LB: Parker Floyd, Hewitt-Trussville, Sr., 5-10, 205

      LB: Zo Martin, Florence, Sr., 6-0, 210

      LB: Walker Turner, Enterprise, Sr., 6-0, 215

      LB: Greg Williams, Auburn, Sr., 6-0, 205

      DB: Jayden Aparicio-Bailey, Oak Mountain, Jr., 6-2, 190

      DB: Al'King Hall, Dothan, Jr., 6-1, 185

      DB: Shondell Harris, Mary Montgomery, Sr., 5-11, 185

      DB: Damonte Tabb, Thompson, Sr., 6-2, 180

      P: Reese Beasley, Opelika, Jr., 6-1, 180

Athlete

      Zion Crumpton, Carver-Montgomery, Sr., 6-2, 170

      Cason Myers, Auburn, Jr., 6-2, 195

      Charlie Taaffe, Vestavia Hills, Jr., 5-11, 185

      Jonah Winston, Hoover, Sr., 5-10, 166

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

      QB: Bobby Coleman, Central-Phenix City, Jr., 6-0, 170

      RB: CJ Johnson, Opelika, Sr., 6-1, 215

      RB: Braylon Lawson, Sparkman, Jr., 6-1, 190

      RB: Kameron Smith, Mary Montgomery, Jr., 6-0, 205

      WR: Rhys Dorsey, Bob Jones, Sr., 6-1, 180

      WR: Pryce Lewis, Thompson, Sr., 5-10, 165

      WR: Kahden Smith, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-2, 190

      OL: Cates Blackmon, Enterprise, Sr., 6-2, 220

      OL: Malakai Cooper, James Clemens, Jr., 6-3, 265

      OL: Jai'Vale Fredericks, Daphne, Sr., 6-6, 289

      OL: Michael Price, Huntsville, Sr., 6-5, 280

      OL: Darius Whitlow, Opelika, Jr., 6-3, 330

      K: Grant Thompson, Fairhope, Sr., 5-11, 170

Defense

      DL: Justyn Hartley, Hoover, Sr., 6-3, 210

      DL: Carnell Jackson Jr., Auburn, Sr., 6-3, 335

      DL: Ami Moala, Thompson, Sr., 6-2, 340

      DL: Kaleb Morris, Mary Montgomery, Sr., 6-4, 260

      LB: Blake Battle, Sparkman, Sr., 5-10, 190

      LB: De'Narrius Crawford, Hewitt-Trussville, Sr., 6-0, 190

      LB: Aiden Parker, Auburn, Sr., 6-3, 225

      LB: Zay Hall, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-3, 235

      DB: Caleb Caudle, Austin, Sr., 5-10, 165

      DB: Gus Faulkner, Fairhope, Jr., 6-2, 205

      DB: Braiden Howard, Opelika, Jr., 5-11, 175

      DB: Edrick Williams, Jr., Daphne, Sr., 6-0, 170

      P: Joe Daniels, Auburn, Sr., 6-5, 210

Athlete

      Braylen Averett, Central-Phenix City, Fr., 5-10, 165

      Jacobi Harris, Hillcrest-Tuscaloosa, So., 5-10, 170

      Jaecyn Myles, Daphne, Sr., 5-6, 140

      Will Phillips, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190

HONORABLE MENTION

      QB: Tate Graham, Baker, Jr., 6-5, 225

      QB: Christian Segar, Daphne, Jr., 6-3, 180

      RB: Tristin Blackmon, Prattville, Sr., 6-2, 210

      RB: Jailen Wheeler, Baker, Sr., 5-10, 185

      WR: DJ Broughton, Mary Montgomery, Sr., 6-5, 227

      WR: Jimmy McDonald, Florence, Sr., 6-0, 170

      OL: Christian Ramirez, Albertville, Sr., 6-1, 290

      OL: Wesley Sandefur, Fairhope, Sr., 6-3, 260

      K: Jack Ciancio, Central-Phenix City, So., 5-11, 170

      K: Elijah Miller, Hillcrest-Tuscaloosa, Jr., 5-11, 170

      DL: Michael Chobey, Huntsville, Sr., 6-4, 250

      DL: Will Cooper, Fairhope, Sr., 6-4, 270

      LB: Devin Pettway, Mary Montgomery, Sr., 6-2, 225

      LB: Romeo Washington, Bob Jones, Sr., 6-1, 210

      DB: Camare Jackson, Carver-Montgomery, Sr., 5-10, 170

      DB: Trent McCorvey, Thompson, Jr., 6-0, 195

      P: Paxton Genova, Prattville, Sr., 6-1, 175

      P: Grant Morrison, Hoover, Jr., 6-1, 170

      ATH: CJ Davis, Hewitt-Trussville, So., 5-10, 198

      ATH: Trevon Kee, Smiths Station, Jr., 5-10, 187

COACH OF THE YEAR

      Bryan Moore, Opelika

CLASS 6A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

      QB: Brock Bradley, Spain Park, Sr., 6-0, 185

      RB: Kendrick Able Jr., Theodore, Jr., 5-10, 210

      RB: Damarrian Barnes, Stanhope Elmore, Jr., 5-10, 170

      RB: Joshua Woods, Clay-Chalkville, Sr., 5-9, 200

      WR: Corey Barber Jr., Clay-Chalkville, Sr., 6-1, 185

      WR: Cederian Morgan, Benjamin Russell, Sr., 6-4, 210

      WR: Deshawn Spencer, Saraland, Sr., 6-0, 175

      OL: Grant Bailey, Jasper, Sr., 6-3, 284

      OL: Nolan Carroll, Hartselle, Sr., 6-0, 235

      OL: Rocco Gray, Mountain Brook, Sr., 6-2, 225

      OL: JT Jones, Clay-Chalkville, Sr., 6-3, 275

      OL: Hudson Reed, Spain Park, Sr., 6-5, 285

      K: Joseph Del Toro, Clay-Chalkville, Sr., 5-8, 160

Defense

      DL: Cortez Carr, Jr., Buckhorn, So., 6-2, 235

      DL: Ka'Mhariyan Johnson, Muscle Shoals, Sr., 6-5, 275

      DL: Anthony Jones Jr., St. Paul's, Sr., 6-4, 265

      DL: Colton McIntyre, Clay-Chalkville, Jr., 6-0, 285

      LB: Hayden Gray, Hartselle, Sr., 5-11, 200

      LB: Miles Khatri, Pike Road, Sr., 6-1, 210

      LB: Braylon Outlaw, Pike Road, Sr., 6-1, 215

      LB: Ayindae Pugh, Saraland, Sr., 6-1, 210

      DB: Keivay Foster, Muscle Shoals, Sr., 6-4, 185

      DB: Zyan Gibson, Gadsden City, Sr., 6-1, 175

      DB: Cole Miles, Hartselle, Sr., 6-1, 200

      DB: Christian Pritchard, Muscle Shoals, Jr., 5-9, 165

      P: Hayden Chambers, Fort Payne, Sr., 6-2, 185

Athlete

      JJ Bush, Theodore, Sr., 6-3, 215

      Aaron Frye, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 182

      Jordan Holmes, Pike Road, Sr., 5-10, 170

      Jamison Roberts, Saraland, Jr., 6-3, 190

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

      QB: Kaleb Carson, Homewood, Sr., 6-0, 180

      RB: Derrion Lewis, Jackson-Olin, Jr., 5-7, 160

      RB: Micah Pledger, Jasper, Sr., 5-9, 180

      RB: Anthony Robinson, Hueytown, Sr., 5-9, 185

      WR: Marcus Arnold, Pelham, Jr., 6-0, 180

      WR: Tomon Felton, Homewood, Sr., 6-2, 175

      WR: Jay'lin Taylor, Oxford, Sr., 5-11, 170

      OL: Christian Bennett, Clay-Chalkville, So., 6-4, 285

      OL: Rance Brown, Southside-Gadsden, Jr., 6-7, 298

      OL: Daniel Burns, Benjamin Russell, Sr., 6-3, 285

      OL: Luke England, Baldwin Co., Sr., 6-9, 318

      OL: Kameron Scarver, Parker, Jr., 6-4, 250

      K: Patton Moore, Buckhorn, Fr., 6-1, 155

Defense

      DL: Keegan Horn, Hueytown, Sr., 6-3, 230

      DL: Kaydence Houston, Muscle Shoals, Jr., 6-4, 315

      DL: Robert Taylor III, Parker, Jr., 6-2, 225

      DL: Davon Young, Theodore, Sr., 6-6, 285

      LB: Isaiah Brown, Clay-Chalkville, Jr., 6-1, 236

      LB: Chris Butler, Gadsden City, Sr., 5-11, 195

      LB: Landon Everett, Gulf Shores, Sr., 6-0, 215

      LB: Jonathan Roberto, Helena, Jr., 6-0, 195

      DB: Alijah Johnson, Benjamin Russell, Sr., 5-10, 180

      DB: Elijah Malone, Gulf Shores, Jr., 5-10, 170

      DB: Ty Sims, Gadsden City, Sr., 5-10, 185

      DB: Xavier Starks, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 185

      P: None.

Athlete

      BJ Bedgood, Benjamin Russell, Sr., 6-0, 170

      Justin Bonner, Spanish Fort, Sr., 5-11, 185

      Carter Davis, Gulf Shores, Jr., 6-0, 175

      Cain Falciani, Hartselle, Sr., 5-10, 175

      Bryson Riggins, Russell Co., Sr., 5-8, 160

HONORABLE MENTION

      QB: Kingston Preyear, Benjamin Russell, So., 6-2, 190

      QB: Dylan Reese, Parker, Sr., 6-0, 183

      RB: LaMarrion Gooden, Bessemer City, Jr., 5-9, 190

      RB: Chris Lucas, Russell Co., Sr., 6-0, 185

      WR: Quentrell Jackson, Hueytown, Sr., 5-11, 175

      WR: Kena Rego, Spain Park, Sr., 5-10, 175

      OL: Grayson Hester, Fort Payne, Jr., 6-3, 285

      OL: Caedon Lollar, Theodore, Sr., 6-2, 275

      DL: Mason Chandler, Fort Payne, Sr., 6-3, 240

      DL: Gabe Ervin, Gulf Shores, So., 6-1, 270

      LB: Jesse Christensen, Stanhope Elmore, Sr., 5-9, 190

      LB: Walter Myrick, Wetumpka, Sr., 5-10, 170

      DB: Tate Burdeshaw, Homewood, So., 6-1, 175

      DB: Chris Hutson, Hartselle, Sr., 5-10, 190

      ATH: Anthony Dixon, Central-Tuscaloosa, Jr., 6-0, 175

      ATH: Quentin Lewis, Russell Co., Jr., 6-3, 185

COACH OF THE YEAR

      Scott Basden, Muscle Shoals

CLASS 5A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

      QB: Sammy Dunn, Vigor, Sr., 5-11, 185

      RB: Jacobi Edmondson, Scottsboro, Sr., 5-10, 186

      RB: Jake Harper, Fairview, Sr., 6-1, 215

      RB: Spencer Unruh, Corner, Sr., 6-1, 195

      WR: Dylan Jackson, Vigor, Sr., 5-9, 175

      WR: Jalijah Rutledge, Moody, Jr., 5-11, 185

      WR: Evan Taylor, Northside, Sr., 6-2, 200

      OL: Gabriel Brown, Vigor, Jr., 6-2, 271

      OL: Carter Fountain, Briarwood, Sr., 6-2, 270

      OL: Taygan Harris, Scottsboro, Sr., 6-2, 263

      OL: Cole Oliver, Priceville, Sr., 6-2, 258

      OL: Ricky Wisdom, Guntersville, Sr., 6-4, 280

      K: Kingston Phan, UMS-Wright, Sr., 6-0, 190

Defense

      DL: Kalun Cobb, Guntersville, Sr., 6-4, 220

      DL: Jabarrius Garror, Vigor, Jr., 6-3, 215

      DL: Cam Mallory, Moody, Sr., 6-2, 290

      DL: Karlos May, Ramsay, Jr., 6-4, 315

      LB: Jagger Ludolf, Moody, Sr., 5-11, 215

      LB: Levi Martin, Sardis, Sr., 6-1, 210

      LB: Ellis McGaskin, Williamson, Jr., 6-1, 215

      LB: Ba'Roc Willis, Moody, Jr., 6-2, 220

      DB: Jack Eubanks, Priceville, Jr., 5-11, 165

      DB: Jaylen Scott, Williamson, Jr., 6-0, 185

      DB: Conner Vaden, Scottsboro, So., 5-10, 166

      DB: Miguel Wilson, Vigor, Jr., 5-10, 175

      P: Ryan Swetz, John Carroll, Jr., 5-10, 175

Athlete

      Sheldon Graham, Priceville, Sr., 6-3, 190

      Qua McNeal, Jacksonville, Jr., 6-0, 195

      Kolt Redding, Fairview, Sr., 5-11, 165

      Jaylin Wright, Eufaula, Sr., 5-8, 175

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

      QB: Jackson Rhodes, Northside, Jr., 5-10, 180

      RB: Isaiah Bennett, Sipsey Valley, Jr., 5-11, 190

      RB: Presley Fant, Boaz, Sr., 6-0, 215

      RB: Todrick Withers, Williamson, Sr., 5-8, 195

      WR: Joshua Douthard, St. Clair Co., Jr., 5-10, 173

      WR: Denarvis Reed, Carver-Birmingham, Jr., 6-2, 180

      WR: Juice Riley, Sylacauga, Jr., 6-2, 185

      OL: Braylen Broom, Williamson, Jr., 6-1, 275

      OL: Nelson Chestang, Citronelle, Sr., 6-2, 265

      OL: Trendon Glenn, Central-Clay Co., Sr., 6-1, 235

      OL: Andrew Latham, Fairview, Sr., 6-2, 265

      OL: Cooper Pennington, Shelby Co., Sr., 6-3, 235

      K: Ryan McPherson, Moody, Jr., 6-2, 200

Defense

      DL: Jakyrie Chaney, Wenonah, Sr., 6-3, 215

      DL: Cayden Dees, Catholic-Montgomery, Sr., 6-2, 240

      DL: Isaac McNeal, Vigor, Jr., 6-3, 210

      DL: Henry Smith, Moody, Sr., 6-3, 240

      LB: Bryce Allen, Jacksonville, Sr., 5-9, 190

      LB: Bradyn Bennett, Boaz, Sr., 5-11, 210

      LB: Jamarcus Lett, Williamson, Jr., 5-11, 200

      LB: Gage Nasworthy, Briarwood, Jr., 5-10, 185

      DB: Kendall Harris, St. Clair Co., So., 5-11, 183

      DB: Jermaine McCree, Williamson, Sr., 5-11, 180

      DB: Kobe Weaver, Citronelle, So., 5-10, 185

      DB: Cooper Whorton, Boaz, Jr., 5-10, 185

      P: Hunter Knighten, Brewer, Sr., 6-0, 190

Athlete

      Taylor Boyd, Central-Clay Co., Sr., 5-11, 170

      Taylon Gaiter, Leeds, Jr., 5-9, 160

      Perry Hand, UMS-Wright, Sr., 6-1, 205

      Damazzia Taylor, Wenonah, Jr., 6-0, 175

HONORABLE MENTION

      QB: Jake Lowery, Moody, Jr., 6-1, 190

      QB: Landyn Smith, St. Clair Co., Jr., 5-9, 168

      RB: Zerrick Jones, Andalusia, Sr., 5-8, 175

      RB: Le'Kamren Meadows, Moody, Sr., 6-1, 210

      WR: John Austin, Williamson, Sr., 6-1, 195

      WR: Urijah Burnham, Priceville, Jr., 5-11, 170

      OL: Kingston Gooden, Valley, Sr., 6-1, 260

      OL: Kyler Mitchell, Montevallo, Sr., 6-3, 290

      K: JP Costa, Catholic-Montgomery, Jr., 5-10, 164

      K: Brandon Manganaris, Guntersville, Sr., 6-2, 175

      DL: Noah Ford, Boaz, Jr., 6-0, 205

      DL: Jakourian Gibson, LeFlore, Jr., 5-8, 215

      LB: Braxton Duncan, Russellville, So., 5-10, 180

      LB: Alex Plaia, John Carroll, Sr., 5-11, 218

      DB: Austin Kightlinger, Northside, Jr., 6-1, 185

      DB: Hudson Oliver, Guntersville, So., 5-11, 185

      P: Cole Raeuchle, Scottsboro, Sr., 6-2, 162

      P: Kade Riley, Valley, Sr., 6-0, 170

      ATH: Tra'vell Jones, St. Clair Co., Sr., 5-7, 178

      ATH: Tate McNeeley, Elmore Co., Sr., 5-8, 140

COACH OF THE YEAR

      Seth Parker, Priceville