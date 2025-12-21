ASWA all-state football team features several local players

1 of 6
Briarwood offensive lineman Carter Fountain (65) looks for someone to block during a game between Briarwood and Corner on Friday, Oct. 3, 2025, at Lions Pride Stadium. Photo by Richard Force.
2 of 6
David Leong
John Carroll running back Aubrey Coker (25) is tackled by Briarwood linebacker Gage Nasworthy (16) during a game between John Carroll and Briarwood on Fri, Oct. 10, 2025, at Pat Sullivan Field. Photo by David Leong.
3 of 6
Michael Jackson
Oak Mountain DB/WR Jayden Aparicio (3) and Oak Mountain DB Kolby King (6) disrupts the pass for Pelham WR Tristan Darden (7) during a game between Oak Mountain and Pelham on Friday, Aug. 29, 2025, at Heardmont Park. Photo by Michael Jackson.
4 of 6
Todd Lester
Spain Park QB Brock Bradley (5) attempts a pass during a game between Spain Park and Benjamin Russell on Friday, Sept. 19, 2025, at Martin-Savarese Stadium in Alexander City, Alabama. Photo by Todd Lester
5 of 6
Spain Park offensive lineman Hudson Reed (55) blocks a Gardendale player during a game between Spain Park and Gardendale on Thursday, Oct. 30, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
6 of 6
Spain Park wide receiver Kena Rego (0) catches a pass during a game between Spain Park and Gardendale on Thursday, Oct. 30, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
The Alabama Sports Writers Association released its all-state football team Saturday morning, recognizing the top high school players across the state in the 2025 season.
Several local players were featured on the team. Briarwood's Carter Fountain, Oak Mountain's Jayden Aparicio-Bailey and Spain Park's Brock Bradley and Hudson Reed all earned first-team honors.
Fountain was a three-year starter for the Lions and finished the year with a 95% grade. Linebacker Gage Nasworthy garnered second-year honors as well, after a season in which he posted 161 tackles.
Aparicio-Bailey is a rising prospect in the 2027 class and is a defensive back opposing offenses shied away from when facing Oak Mountain this season.
For Spain Park, Bradley capped off a brilliant by throwing for 2,939 yards and 32 touchdowns. Reed has protected him for several years and played with Bradley at the Alabama-Mississippi All-Star Classic as well. Receiver Kena Rego was named honorable mention after posting a nearly-1,000 yard season.
Here are the full lists from Class 5A, 6A and 7A:
CLASS 7A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Trent Seaborn, Thompson, Jr., 6-1, 205
RB: AJ Alexander, Dothan, Sr., 5-11, 190
RB: MJ Gideon, James Clemens, Jr., 5-11, 205
RB: Jayshaun Woodhouse, Central-Phenix City, Jr., 5-7, 175
WR: Dylan Cope, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190
WR: Khatori Marion, Baker, Sr., 5-11, 180
WR: Darion Moseley, Thompson, Jr., 6-0, 185
OL: Caleb Boylan, Vestavia Hills, Sr., 5-11, 262
OL: Parks Glaze, Fairhope, Sr., 6-6, 285
OL: Aden Jackson, Dothan, Sr., 6-5, 260
OL: Trenton Pritchett, Auburn, Sr., 6-5, 275
OL: Jatori Williams, Central-Phenix City, Jr., 6-5, 320
K: James Bryant, Hoover, Sr., 5-11, 181
Defense
DL: Malique Franklin, Daphne, Sr., 6-6, 250
DL: Tristan Lyles, Central-Phenix City, Sr., 6-1, 230
DL: Cam Pritchett, Thompson, Jr., 6-3, 240
DL: Jovon Pulliam, Hoover, Jr., 6-2, 230
LB: Parker Floyd, Hewitt-Trussville, Sr., 5-10, 205
LB: Zo Martin, Florence, Sr., 6-0, 210
LB: Walker Turner, Enterprise, Sr., 6-0, 215
LB: Greg Williams, Auburn, Sr., 6-0, 205
DB: Jayden Aparicio-Bailey, Oak Mountain, Jr., 6-2, 190
DB: Al'King Hall, Dothan, Jr., 6-1, 185
DB: Shondell Harris, Mary Montgomery, Sr., 5-11, 185
DB: Damonte Tabb, Thompson, Sr., 6-2, 180
P: Reese Beasley, Opelika, Jr., 6-1, 180
Athlete
Zion Crumpton, Carver-Montgomery, Sr., 6-2, 170
Cason Myers, Auburn, Jr., 6-2, 195
Charlie Taaffe, Vestavia Hills, Jr., 5-11, 185
Jonah Winston, Hoover, Sr., 5-10, 166
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Bobby Coleman, Central-Phenix City, Jr., 6-0, 170
RB: CJ Johnson, Opelika, Sr., 6-1, 215
RB: Braylon Lawson, Sparkman, Jr., 6-1, 190
RB: Kameron Smith, Mary Montgomery, Jr., 6-0, 205
WR: Rhys Dorsey, Bob Jones, Sr., 6-1, 180
WR: Pryce Lewis, Thompson, Sr., 5-10, 165
WR: Kahden Smith, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-2, 190
OL: Cates Blackmon, Enterprise, Sr., 6-2, 220
OL: Malakai Cooper, James Clemens, Jr., 6-3, 265
OL: Jai'Vale Fredericks, Daphne, Sr., 6-6, 289
OL: Michael Price, Huntsville, Sr., 6-5, 280
OL: Darius Whitlow, Opelika, Jr., 6-3, 330
K: Grant Thompson, Fairhope, Sr., 5-11, 170
Defense
DL: Justyn Hartley, Hoover, Sr., 6-3, 210
DL: Carnell Jackson Jr., Auburn, Sr., 6-3, 335
DL: Ami Moala, Thompson, Sr., 6-2, 340
DL: Kaleb Morris, Mary Montgomery, Sr., 6-4, 260
LB: Blake Battle, Sparkman, Sr., 5-10, 190
LB: De'Narrius Crawford, Hewitt-Trussville, Sr., 6-0, 190
LB: Aiden Parker, Auburn, Sr., 6-3, 225
LB: Zay Hall, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-3, 235
DB: Caleb Caudle, Austin, Sr., 5-10, 165
DB: Gus Faulkner, Fairhope, Jr., 6-2, 205
DB: Braiden Howard, Opelika, Jr., 5-11, 175
DB: Edrick Williams, Jr., Daphne, Sr., 6-0, 170
P: Joe Daniels, Auburn, Sr., 6-5, 210
Athlete
Braylen Averett, Central-Phenix City, Fr., 5-10, 165
Jacobi Harris, Hillcrest-Tuscaloosa, So., 5-10, 170
Jaecyn Myles, Daphne, Sr., 5-6, 140
Will Phillips, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190
HONORABLE MENTION
QB: Tate Graham, Baker, Jr., 6-5, 225
QB: Christian Segar, Daphne, Jr., 6-3, 180
RB: Tristin Blackmon, Prattville, Sr., 6-2, 210
RB: Jailen Wheeler, Baker, Sr., 5-10, 185
WR: DJ Broughton, Mary Montgomery, Sr., 6-5, 227
WR: Jimmy McDonald, Florence, Sr., 6-0, 170
OL: Christian Ramirez, Albertville, Sr., 6-1, 290
OL: Wesley Sandefur, Fairhope, Sr., 6-3, 260
K: Jack Ciancio, Central-Phenix City, So., 5-11, 170
K: Elijah Miller, Hillcrest-Tuscaloosa, Jr., 5-11, 170
DL: Michael Chobey, Huntsville, Sr., 6-4, 250
DL: Will Cooper, Fairhope, Sr., 6-4, 270
LB: Devin Pettway, Mary Montgomery, Sr., 6-2, 225
LB: Romeo Washington, Bob Jones, Sr., 6-1, 210
DB: Camare Jackson, Carver-Montgomery, Sr., 5-10, 170
DB: Trent McCorvey, Thompson, Jr., 6-0, 195
P: Paxton Genova, Prattville, Sr., 6-1, 175
P: Grant Morrison, Hoover, Jr., 6-1, 170
ATH: CJ Davis, Hewitt-Trussville, So., 5-10, 198
ATH: Trevon Kee, Smiths Station, Jr., 5-10, 187
COACH OF THE YEAR
Bryan Moore, Opelika
CLASS 6A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Brock Bradley, Spain Park, Sr., 6-0, 185
RB: Kendrick Able Jr., Theodore, Jr., 5-10, 210
RB: Damarrian Barnes, Stanhope Elmore, Jr., 5-10, 170
RB: Joshua Woods, Clay-Chalkville, Sr., 5-9, 200
WR: Corey Barber Jr., Clay-Chalkville, Sr., 6-1, 185
WR: Cederian Morgan, Benjamin Russell, Sr., 6-4, 210
WR: Deshawn Spencer, Saraland, Sr., 6-0, 175
OL: Grant Bailey, Jasper, Sr., 6-3, 284
OL: Nolan Carroll, Hartselle, Sr., 6-0, 235
OL: Rocco Gray, Mountain Brook, Sr., 6-2, 225
OL: JT Jones, Clay-Chalkville, Sr., 6-3, 275
OL: Hudson Reed, Spain Park, Sr., 6-5, 285
K: Joseph Del Toro, Clay-Chalkville, Sr., 5-8, 160
Defense
DL: Cortez Carr, Jr., Buckhorn, So., 6-2, 235
DL: Ka'Mhariyan Johnson, Muscle Shoals, Sr., 6-5, 275
DL: Anthony Jones Jr., St. Paul's, Sr., 6-4, 265
DL: Colton McIntyre, Clay-Chalkville, Jr., 6-0, 285
LB: Hayden Gray, Hartselle, Sr., 5-11, 200
LB: Miles Khatri, Pike Road, Sr., 6-1, 210
LB: Braylon Outlaw, Pike Road, Sr., 6-1, 215
LB: Ayindae Pugh, Saraland, Sr., 6-1, 210
DB: Keivay Foster, Muscle Shoals, Sr., 6-4, 185
DB: Zyan Gibson, Gadsden City, Sr., 6-1, 175
DB: Cole Miles, Hartselle, Sr., 6-1, 200
DB: Christian Pritchard, Muscle Shoals, Jr., 5-9, 165
P: Hayden Chambers, Fort Payne, Sr., 6-2, 185
Athlete
JJ Bush, Theodore, Sr., 6-3, 215
Aaron Frye, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 182
Jordan Holmes, Pike Road, Sr., 5-10, 170
Jamison Roberts, Saraland, Jr., 6-3, 190
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Kaleb Carson, Homewood, Sr., 6-0, 180
RB: Derrion Lewis, Jackson-Olin, Jr., 5-7, 160
RB: Micah Pledger, Jasper, Sr., 5-9, 180
RB: Anthony Robinson, Hueytown, Sr., 5-9, 185
WR: Marcus Arnold, Pelham, Jr., 6-0, 180
WR: Tomon Felton, Homewood, Sr., 6-2, 175
WR: Jay'lin Taylor, Oxford, Sr., 5-11, 170
OL: Christian Bennett, Clay-Chalkville, So., 6-4, 285
OL: Rance Brown, Southside-Gadsden, Jr., 6-7, 298
OL: Daniel Burns, Benjamin Russell, Sr., 6-3, 285
OL: Luke England, Baldwin Co., Sr., 6-9, 318
OL: Kameron Scarver, Parker, Jr., 6-4, 250
K: Patton Moore, Buckhorn, Fr., 6-1, 155
Defense
DL: Keegan Horn, Hueytown, Sr., 6-3, 230
DL: Kaydence Houston, Muscle Shoals, Jr., 6-4, 315
DL: Robert Taylor III, Parker, Jr., 6-2, 225
DL: Davon Young, Theodore, Sr., 6-6, 285
LB: Isaiah Brown, Clay-Chalkville, Jr., 6-1, 236
LB: Chris Butler, Gadsden City, Sr., 5-11, 195
LB: Landon Everett, Gulf Shores, Sr., 6-0, 215
LB: Jonathan Roberto, Helena, Jr., 6-0, 195
DB: Alijah Johnson, Benjamin Russell, Sr., 5-10, 180
DB: Elijah Malone, Gulf Shores, Jr., 5-10, 170
DB: Ty Sims, Gadsden City, Sr., 5-10, 185
DB: Xavier Starks, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 185
P: None.
Athlete
BJ Bedgood, Benjamin Russell, Sr., 6-0, 170
Justin Bonner, Spanish Fort, Sr., 5-11, 185
Carter Davis, Gulf Shores, Jr., 6-0, 175
Cain Falciani, Hartselle, Sr., 5-10, 175
Bryson Riggins, Russell Co., Sr., 5-8, 160
HONORABLE MENTION
QB: Kingston Preyear, Benjamin Russell, So., 6-2, 190
QB: Dylan Reese, Parker, Sr., 6-0, 183
RB: LaMarrion Gooden, Bessemer City, Jr., 5-9, 190
RB: Chris Lucas, Russell Co., Sr., 6-0, 185
WR: Quentrell Jackson, Hueytown, Sr., 5-11, 175
WR: Kena Rego, Spain Park, Sr., 5-10, 175
OL: Grayson Hester, Fort Payne, Jr., 6-3, 285
OL: Caedon Lollar, Theodore, Sr., 6-2, 275
DL: Mason Chandler, Fort Payne, Sr., 6-3, 240
DL: Gabe Ervin, Gulf Shores, So., 6-1, 270
LB: Jesse Christensen, Stanhope Elmore, Sr., 5-9, 190
LB: Walter Myrick, Wetumpka, Sr., 5-10, 170
DB: Tate Burdeshaw, Homewood, So., 6-1, 175
DB: Chris Hutson, Hartselle, Sr., 5-10, 190
ATH: Anthony Dixon, Central-Tuscaloosa, Jr., 6-0, 175
ATH: Quentin Lewis, Russell Co., Jr., 6-3, 185
COACH OF THE YEAR
Scott Basden, Muscle Shoals
CLASS 5A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Sammy Dunn, Vigor, Sr., 5-11, 185
RB: Jacobi Edmondson, Scottsboro, Sr., 5-10, 186
RB: Jake Harper, Fairview, Sr., 6-1, 215
RB: Spencer Unruh, Corner, Sr., 6-1, 195
WR: Dylan Jackson, Vigor, Sr., 5-9, 175
WR: Jalijah Rutledge, Moody, Jr., 5-11, 185
WR: Evan Taylor, Northside, Sr., 6-2, 200
OL: Gabriel Brown, Vigor, Jr., 6-2, 271
OL: Carter Fountain, Briarwood, Sr., 6-2, 270
OL: Taygan Harris, Scottsboro, Sr., 6-2, 263
OL: Cole Oliver, Priceville, Sr., 6-2, 258
OL: Ricky Wisdom, Guntersville, Sr., 6-4, 280
K: Kingston Phan, UMS-Wright, Sr., 6-0, 190
Defense
DL: Kalun Cobb, Guntersville, Sr., 6-4, 220
DL: Jabarrius Garror, Vigor, Jr., 6-3, 215
DL: Cam Mallory, Moody, Sr., 6-2, 290
DL: Karlos May, Ramsay, Jr., 6-4, 315
LB: Jagger Ludolf, Moody, Sr., 5-11, 215
LB: Levi Martin, Sardis, Sr., 6-1, 210
LB: Ellis McGaskin, Williamson, Jr., 6-1, 215
LB: Ba'Roc Willis, Moody, Jr., 6-2, 220
DB: Jack Eubanks, Priceville, Jr., 5-11, 165
DB: Jaylen Scott, Williamson, Jr., 6-0, 185
DB: Conner Vaden, Scottsboro, So., 5-10, 166
DB: Miguel Wilson, Vigor, Jr., 5-10, 175
P: Ryan Swetz, John Carroll, Jr., 5-10, 175
Athlete
Sheldon Graham, Priceville, Sr., 6-3, 190
Qua McNeal, Jacksonville, Jr., 6-0, 195
Kolt Redding, Fairview, Sr., 5-11, 165
Jaylin Wright, Eufaula, Sr., 5-8, 175
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Jackson Rhodes, Northside, Jr., 5-10, 180
RB: Isaiah Bennett, Sipsey Valley, Jr., 5-11, 190
RB: Presley Fant, Boaz, Sr., 6-0, 215
RB: Todrick Withers, Williamson, Sr., 5-8, 195
WR: Joshua Douthard, St. Clair Co., Jr., 5-10, 173
WR: Denarvis Reed, Carver-Birmingham, Jr., 6-2, 180
WR: Juice Riley, Sylacauga, Jr., 6-2, 185
OL: Braylen Broom, Williamson, Jr., 6-1, 275
OL: Nelson Chestang, Citronelle, Sr., 6-2, 265
OL: Trendon Glenn, Central-Clay Co., Sr., 6-1, 235
OL: Andrew Latham, Fairview, Sr., 6-2, 265
OL: Cooper Pennington, Shelby Co., Sr., 6-3, 235
K: Ryan McPherson, Moody, Jr., 6-2, 200
Defense
DL: Jakyrie Chaney, Wenonah, Sr., 6-3, 215
DL: Cayden Dees, Catholic-Montgomery, Sr., 6-2, 240
DL: Isaac McNeal, Vigor, Jr., 6-3, 210
DL: Henry Smith, Moody, Sr., 6-3, 240
LB: Bryce Allen, Jacksonville, Sr., 5-9, 190
LB: Bradyn Bennett, Boaz, Sr., 5-11, 210
LB: Jamarcus Lett, Williamson, Jr., 5-11, 200
LB: Gage Nasworthy, Briarwood, Jr., 5-10, 185
DB: Kendall Harris, St. Clair Co., So., 5-11, 183
DB: Jermaine McCree, Williamson, Sr., 5-11, 180
DB: Kobe Weaver, Citronelle, So., 5-10, 185
DB: Cooper Whorton, Boaz, Jr., 5-10, 185
P: Hunter Knighten, Brewer, Sr., 6-0, 190
Athlete
Taylor Boyd, Central-Clay Co., Sr., 5-11, 170
Taylon Gaiter, Leeds, Jr., 5-9, 160
Perry Hand, UMS-Wright, Sr., 6-1, 205
Damazzia Taylor, Wenonah, Jr., 6-0, 175
HONORABLE MENTION
QB: Jake Lowery, Moody, Jr., 6-1, 190
QB: Landyn Smith, St. Clair Co., Jr., 5-9, 168
RB: Zerrick Jones, Andalusia, Sr., 5-8, 175
RB: Le'Kamren Meadows, Moody, Sr., 6-1, 210
WR: John Austin, Williamson, Sr., 6-1, 195
WR: Urijah Burnham, Priceville, Jr., 5-11, 170
OL: Kingston Gooden, Valley, Sr., 6-1, 260
OL: Kyler Mitchell, Montevallo, Sr., 6-3, 290
K: JP Costa, Catholic-Montgomery, Jr., 5-10, 164
K: Brandon Manganaris, Guntersville, Sr., 6-2, 175
DL: Noah Ford, Boaz, Jr., 6-0, 205
DL: Jakourian Gibson, LeFlore, Jr., 5-8, 215
LB: Braxton Duncan, Russellville, So., 5-10, 180
LB: Alex Plaia, John Carroll, Sr., 5-11, 218
DB: Austin Kightlinger, Northside, Jr., 6-1, 185
DB: Hudson Oliver, Guntersville, So., 5-11, 185
P: Cole Raeuchle, Scottsboro, Sr., 6-2, 162
P: Kade Riley, Valley, Sr., 6-0, 170
ATH: Tra'vell Jones, St. Clair Co., Sr., 5-7, 178
ATH: Tate McNeeley, Elmore Co., Sr., 5-8, 140
COACH OF THE YEAR
Seth Parker, Priceville