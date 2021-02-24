Going to the next level

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On National Signing Day 2021, several local schools honored many of the student-athletes preparing to enter the world of college athletics upon graduation. Briarwood and Spain Park high schools were among the schools to hold ceremonies Feb. 3 to recognize them.

JONAH CARROLL, BRIARWOOD

SPORT: Baseball

COLLEGE/UNIVERSITY: Meridian Community College

ADRIENNE GOOLSBY, BRIARWOOD

SPORT: Cross-country/track and field

COLLEGE/UNIVERSITY: Mississippi College

LUKE HAND, BRIARWOOD

SPORT: Lacrosse

COLLEGE/UNIVERSITY: Mercer University

PARKER HUTSON, BRIARWOOD

SPORT: Baseball

COLLEGE/UNIVERSITY: Birmingham-Southern College

WESLEY HELMS, BRIARWOOD

SPORT: Baseball

COLLEGE/UNIVERSITY: Auburn University

ANNA GARDNER HERREN, BRIARWOOD

SPORT: Ballet/dance

COLLEGE/UNIVERSITY: Undecided

CATHRYN JACKS, BRIARWOOD

SPORT: Ballet/dance

COLLEGE/UNIVERSITY: University of Alabama

WES LOVE, BRIARWOOD

SPORT: Lacrosse

COLLEGE/UNIVERSITY: University of Alabama in Huntsville

ANNA MARTIN, BRIARWOOD

SPORT: Soccer

COLLEGE/UNIVERSITY: Samford University

MASON MATHIAS, BRIARWOOD

SPORT: Swimming

COLLEGE/UNIVERSITY: Auburn University

CARSON McKEEN, BRIARWOOD

SPORT: Football

COLLEGE/UNIVERSITY: Huntingdon College

CARSON McKINNEY, BRIARWOOD

SPORT: Baseball

COLLEGE/UNIVERSITY: University of Texas

CARSON MILLER, BRIARWOOD

SPORT: Fishing

COLLEGE/UNIVERSITY: University of Montevallo

MACIE SCAINI, BRIARWOOD

SPORT: Ballet/dance

COLLEGE/UNIVERSITY: University of Alabama

EMILY SCOTT, BRIARWOOD

SPORT: Soccer

COLLEGE/UNIVERSITY: Mississippi College

TYLER WAUGH, BRIARWOOD

SPORT: Baseball

COLLEGE/UNIVERSITY: University of Alabama at Birmingham

LUKE WOLF, BRIARWOOD

SPORT: Tennis

COLLEGE/UNIVERSITY: Air Force Academy

LYDIA COLEMAN, SPAIN PARK

SPORT: Softball

COLLEGE/UNIVERSITY: Penn State University

ELI COPENHAVER, SPAIN PARK

SPORT: Baseball

COLLEGE/UNIVERSITY: University of South Alabama

CONNER EBERHARDT, SPAIN PARK

SPORT: Baseball

COLLEGE/UNIVERSITY: Transylvania University

LOGAN EDWARDS, SPAIN PARK

SPORT: Soccer

COLLEGE/UNIVERSITY: University of Montevallo

KJ FLEMING, SPAIN PARK

SPORT: Track and field

COLLEGE/UNIVERSITY: University of Montevallo

KATIE GROVES, SPAIN PARK

SPORT: Swimming

COLLEGE/UNIVERSITY: Berry College

JAYCEE HAYNES, SPAIN PARK

SPORT: Basketball

COLLEGE/UNIVERSITY: Mississippi University for Women

ANDERSON IVEY, SPAIN PARK

SPORT: Soccer

COLLEGE/UNIVERSITY: Covenant College

JACOB JOWERS, SPAIN PARK

SPORT: Soccer

COLLEGE/UNIVERSITY: University of Alabama at Birmingham

DRAKE TABOR, SPAIN PARK

SPORT: Football

COLLEGE/UNIVERSITY: University of St. Thomas – Minnesota

TRENT THOMPSON, SPAIN PARK

SPORT: Baseball

COLLEGE/UNIVERSITY: Snead State Community College

ANNA WEEKS, SPAIN PARK

SPORT: Tennis

COLLEGE/UNIVERSITY: Birmingham-Southern College

ANNABELLE WIDRA, SPAIN PARK

SPORT: Softball

COLLEGE/UNIVERSITY: University of Michigan

JAKE WILSON, SPAIN PARK

SPORT: Tennis

COLLEGE/UNIVERSITY: Sewanee –The University of the South