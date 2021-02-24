Going to the next level

Photo by Kyle Parmley.
Briarwood and Spain Park high schools were among the schools to hold ceremonies for the student-athletes.
On National Signing Day 2021, several local schools honored many of the student-athletes preparing to enter the world of college athletics upon graduation. Briarwood and Spain Park high schools were among the schools to hold ceremonies Feb. 3 to recognize them.
JONAH CARROLL, BRIARWOOD
▶ SPORT: Baseball
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Meridian Community College
ADRIENNE GOOLSBY, BRIARWOOD
▶ SPORT: Cross-country/track and field
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Mississippi College
LUKE HAND, BRIARWOOD
▶ SPORT: Lacrosse
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Mercer University
PARKER HUTSON, BRIARWOOD
▶ SPORT: Baseball
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Birmingham-Southern College
WESLEY HELMS, BRIARWOOD
▶ SPORT: Baseball
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Auburn University
ANNA GARDNER HERREN, BRIARWOOD
▶ SPORT: Ballet/dance
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Undecided
CATHRYN JACKS, BRIARWOOD
▶ SPORT: Ballet/dance
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: University of Alabama
WES LOVE, BRIARWOOD
▶ SPORT: Lacrosse
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: University of Alabama in Huntsville
ANNA MARTIN, BRIARWOOD
▶ SPORT: Soccer
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Samford University
MASON MATHIAS, BRIARWOOD
▶ SPORT: Swimming
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Auburn University
CARSON McKEEN, BRIARWOOD
▶ SPORT: Football
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Huntingdon College
CARSON McKINNEY, BRIARWOOD
▶ SPORT: Baseball
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: University of Texas
CARSON MILLER, BRIARWOOD
▶ SPORT: Fishing
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: University of Montevallo
MACIE SCAINI, BRIARWOOD
▶ SPORT: Ballet/dance
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: University of Alabama
EMILY SCOTT, BRIARWOOD
▶ SPORT: Soccer
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Mississippi College
TYLER WAUGH, BRIARWOOD
▶ SPORT: Baseball
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: University of Alabama at Birmingham
LUKE WOLF, BRIARWOOD
▶ SPORT: Tennis
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Air Force Academy
LYDIA COLEMAN, SPAIN PARK
▶ SPORT: Softball
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Penn State University
ELI COPENHAVER, SPAIN PARK
▶ SPORT: Baseball
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: University of South Alabama
CONNER EBERHARDT, SPAIN PARK
▶ SPORT: Baseball
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Transylvania University
LOGAN EDWARDS, SPAIN PARK
▶ SPORT: Soccer
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: University of Montevallo
KJ FLEMING, SPAIN PARK
▶ SPORT: Track and field
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: University of Montevallo
KATIE GROVES, SPAIN PARK
▶ SPORT: Swimming
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Berry College
JAYCEE HAYNES, SPAIN PARK
▶ SPORT: Basketball
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Mississippi University for Women
ANDERSON IVEY, SPAIN PARK
▶ SPORT: Soccer
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Covenant College
JACOB JOWERS, SPAIN PARK
▶ SPORT: Soccer
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: University of Alabama at Birmingham
DRAKE TABOR, SPAIN PARK
▶ SPORT: Football
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: University of St. Thomas – Minnesota
TRENT THOMPSON, SPAIN PARK
▶ SPORT: Baseball
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Snead State Community College
ANNA WEEKS, SPAIN PARK
▶ SPORT: Tennis
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Birmingham-Southern College
ANNABELLE WIDRA, SPAIN PARK
▶ SPORT: Softball
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: University of Michigan
JAKE WILSON, SPAIN PARK
▶ SPORT: Tennis
▶ COLLEGE/UNIVERSITY: Sewanee –The University of the South