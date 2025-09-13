Eagles shut out by Thompson

1 of 25
Photo by Todd Lester
Thompson LB Jeremy Alo-perry (8) and Thompson DL Wesley Gover (13) combine to tackle Oak Mountain QB Charlie Vacarella (11) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Oak Mountain DL Zander Pender (40) pursues Thompson QB Trent Seaborn (12) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
An Oak Mountain cheerleader performs during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Oak Mountain QB Charlie Vacarella (11) attempts a pass during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Thompson DL Noah Streeter (1) and Thompson LB Colton Moore (9) tackle Oak Mountain QB Charlie Vacarella (11) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Oak Mountain DL Ethan Walton (35) tackles Thompson RB Reginald Evans ii (8) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Oak Mountain DB Jayden Aparicio (3) tackles Thompson WR Trey Knight (2) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Head coach Shane McComb during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Thompson QB Trent Seaborn (12) attempts a pass to Thompson WR Dedrick Kimbrough (4) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Oak Mountain DB Jayden Aparicio (3) tackles Thompson WR Dedrick Kimbrough (4) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Oak Mountain FS Logan Johnson (14) tackles Thompson WR Darion Moseley (3) to save a touchdown during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Oak Mountain DB Blake Silas (7) tackles Thompson WR Pryce Lewis (7) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Thompson WR Rome Bell (18) pursues Oak Mountain RB Judson Sachs (26) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Oak Mountain QB Charlie Vacarella (11) attempts a pass during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Oak Mountain RB Judson Sachs (26) looks to elude Thompson LB Chancellor Strown (10) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Thompson DB Elijah King (16) tackles Oak Mountain RB Judson Sachs (26) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Thompson LB Jeremy Alo-perry (8) tackles Oak Mountain WR Blaise Hayes (88) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Thompson HB Seth Green (14) tackles Oak Mountain QB Carson Lewis (18) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Oak Mountain DL Zander Pender (40) and Oak Mountain DL Dailan Gantt (73) combine to tackle Thompson QB Zealand Danielson (10) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Thompson LB Kevin Davis (6) and Thompson DE Cameron Pritchett (11) combine to tackle Oak Mountain RB Judson Sachs (26) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Oak Mountain DB/LB Landon Pfaffman (25) looks to tackle Thompson RB Reginald Evans ii (8) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Oak Mountain QB Charlie Vacarella (11) attempts a pass under pressure during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Oak Mountain RB Marty Myricks (1) runs the football during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Oak Mountain DB Colby King (6) and Oak Mountain DB/LB Landon Pfaffman (25) combine to tackle Thompson RB Reginald Evans ii (8) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
Photo by Todd Lester
Thompson LB Christion Ballard (38) and Thompson LB Landon Gray (27) combine to tackle Oak Mountain QB Trevin McCall (30) during a game between Thompson and Oak Mountain on Friday, Sept. 12, 2025, at Heardmont Park in Birmingham, Alabama. Photo by Todd Lester
The Oak Mountain High School football team fell to Thompson 41-0 on Friday night in a Class 7A, Region 3 contest.
Oak Mountain struggled to get going on either side of the ball and suffered a region loss for the second week in a row.
Thompson went ahead 14-0 after a quarter of play and led 27-0 at halftime. A couple more touchdowns in the second half gave the game its final margin.
Oak Mountain is now 2-2 overall and 0-2 in region play. The Eagles will travel to winless Tuscaloosa County in an effort to get back on track next week.
