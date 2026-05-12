Shepherd named 2026 Birmingham All-Metro Player of the Year

Players from Briarwood, Chelsea, Oak Mountain and Spain Park high schools earned recognition on the 2026 Birmingham All-Metro soccer teams, as selected by area coaches. Oak Mountain's Kati Anne Shepherd was named girls Player of the Year, and Briarwood's Mike Bautista and Oak Mountain's Chris Blight were named boys and girls coaches of the year, respectively. Briarwood also received the boys Paul Stanton Team Sportsmanship Award.
Boys
Awards and Honors
- Ray Woodard Metro Coach of the Year: Mike Bautista, Briarwood
- Paul Stanton Team Sportsmanship Award: Briarwood
First Team
- Parker Dean, forward, 12th grade, Chelsea
- Hampton Smith, defender, 12th grade, Briarwood
- Will Farley, defender, 12th grade, Oak Mountain
- George Everly, goalkeeper, 12th grade, Spain Park
Second Team
- Quinn Corcoran, forward, 12th grade, Briarwood
- Grady Warren, midfielder, 11th grade, Spain Park
- Alexander Cruz, goalkeeper, 12th grade, Oak Mountain
Honorable Mention
- Cooper Baumbaugh, forward, 12th grade, Chelsea
- Daniel Teixeira, midfielder, 11th grade, Chelsea
- Marcus Garcia, midfielder, 12th grade, Chelsea
- Ryan Thompson, defender, 12th grade, Chelsea
- Brandon Newsome, midfielder, 11th grade, Briarwood
- Jake VanDixhorn, midfielder, 12th grade, Briarwood
- Andrew Kunard, defender, 11th grade, Briarwood
- Fynn Eighmy, defender, 12th grade, Briarwood
- Shep Kendrick, defender, 10th grade, Oak Mountain
- Camp Giddens, midfielder, 10th grade, Spain Park
- Ken Lin, midfielder, 12th grade, Spain Park
- Garrett Hoffman, forward, 11th grade, Spain Park
Girls
Awards and Honors
- Player of the Year: Kati Anne Shepherd, Oak Mountain
- Co-Captain: Taylor Mathews, Briarwood
- Ray Woodard Metro Coach of the Year: Chris Blight, Oak Mountain
First Team
- Kati Anne Shepherd, forward, 12th grade, Oak Mountain (Player of the Year)
- Aaron Pretnar, midfielder, 12th grade, Oak Mountain
- Marley Brown, defender, 11th grade, Oak Mountain
- Taylor Mathews, forward, 11th grade, Briarwood (co-captain)
- Ellie Rushing, midfielder, 10th grade, Briarwood
- Olivia Palfreeman, goalkeeper, 12th grade, Chelsea
Second Team
- Lauren Prier, forward, 10th grade, Oak Mountain
- Elle Cherry, forward, 12th grade, Oak Mountain
- Maddie Reilly, goalkeeper, 10th grade, Oak Mountain
- Zoey Eighmy, forward, 12th grade, Briarwood
- Saylor Eighmy, defender, 12th grade, Briarwood
- Gabi Guillen, midfielder, 11th grade, Chelsea
- Natalie Peacock, midfielder, 12th grade, Chelsea
- Laura Russell, defender, 12th grade, Chelsea
- Gianna Thornton, midfielder, 12th grade, Spain Park
- Morgan Anthony, defender, 12th grade, Spain Park
Honorable Mention
- Addie Harris, defender, 12th grade, Chelsea
- Mallon Sigler, defender, 11th grade, Briarwood
- Catherine Walker, goalkeeper, 10th grade, Briarwood