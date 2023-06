ASWA announces 2023 all-state softball team

× Expand Graphic by Erin Nelson.

The Alabama Sports Writers Association released its 2023 all-state softball team Thursday. The teams were divided up among the seven classifications of the Alabama High School Athletic Association in addition to the AISA. Here is the full list of all the selections.

CLASS 7A

FIRST TEAM ALL-STATE

P: Ryley Harrison, Fairhope, Sr.

P: Alyssa Faircloth, Tuscaloosa County, Sr.

P: Victoria Moten, Daphne, So.

P: Sara Phillips, Hewitt-Trussville, Jr.

C: Maggie Daniel, Spain Park, Jr.

IF: Hannah Dorsett, Hewitt-Trussville, Sr.

IF: Cassie Reasner, Sparkman, Sr.

IF: Gerritt Griggs, Central-Phenix City, So.

IF: Dailynn Motes, Thompson, Jr.

OF: Georgia Lessmann, Enterprise, Sr.

OF: Abby Johnson, Daphne, Fr.

OF: Emma Hawkins, Oak Mountain, Jr.

UTL: Mikayla Baumgartner, Mary G. Montgomery, Jr.

UTL: Ally Supan, Central-Phenix City, So.

DH: Chalea Clemmons, Thompson, Sr.

DH: Katie Flannery, Spain Park, Sr.

SECOND TEAM ALL-STATE

P: Tait Davidson, Vestavia Hills, Jr.

P: Ella Reed, Spain Park, Sr.

P: Ella Boyd, Sparkman, Sr.

P: Kaitlyn Raines, Hoover, So.

C: Chaney Peters, Hewitt-Trussville, Jr.

IF: Mari Hubbard, Huntsville, Jr.

IF: Bella Foran, Hoover, Jr.

IF: Olivia Faggard, Hewitt-Trussville, Jr.

IF: Kayla Franklin, Vestavia Hills, Sr.

OF: Claire Wright, Austin, So.

OF: Hannah Christian, Hoover, Jr.

OF: Olivia Tindell, Thompson, So.

UTL: Sarah Grace Jones, Prattville, Sr.

UTL: Emily Mizelle, Baker, Sr.

DH: Bria Allen, Central-Phenix City, Jr.

DH: Katie Schuler, Huntsville, Jr.

HONORABLE MENTION

P: Skylar Frey, Enterprise, Jr.

P: Allie Roberts, Auburn, Sr.

C: Laina Holliman, Mary G. Montgomery, Jr.

C: Laney Williams, Thompson, Jr.

IF: Jesslyn Gordon, Fairhope, Jr.

IF: Carolyne Hecklinski, Hoover, Sr.

OF: Zaylen Tucker, Hewitt-Trussville, So.

OF: Isabella Myers, Huntsville, Jr.

UTL: Khloe Broadwater, Central-Phenix City, 8th

UTL: Miah Simmons, Vestavia Hills, Sr.

DH: Emma Hudson, Alma Bryant, Jr.

DH: Natalia Kenyatta, Bob Jones, Jr.

Player of the Year

Ryley Harrison, Fairhope

Pitcher of the Year

Alyssa Faircloth, Tuscaloosa County

Hitter of the Year

Hannah Dorsett, Hewitt-Trussville

Coach of the Year

Lindsay Vanover, Sparkman

CLASS 6A

FIRST TEAM ALL-STATE

P: Mya Holt, Wetumpka, Jr.

P: Blayne Godfrey, Hartselle, Jr.

P: Madilyn Byrd, Baldwin County, So.

P: Berkley Mooney, Oxford, Jr.

C: Haley Waggoner, Athens, So.

IF: Morgan Stiles, Athens, Jr.

IF: Ashlynn Campbell, Wetumpka, Sr.

IF: Alyssa Hastings, Buckhorn, Sr.

IF: Bre Hughes, Saraland, Jr.

OF: Haley Shannon, Cullman, Sr.

OF: Presley Lively, Helena, Jr.

OF: Raegan Wall, Hazel Green, Jr.

UTL: Gracie Dees, Saraland, So.

UTL: Mya Clark, Athens, Sr.

DH: Lily Davenport, Wetumpka, So.

DH: Kennedy Sevcik, Spanish Fort, Jr.

SECOND TEAM ALL-STATE

P: Kaitlyn Trepanier, Muscle Shoals, Jr.

P: Mackenzie Harper, Hillcrest-Tuscaloosa, Jr.

P: Victoria Mauterer, Helena, Sr.

P: Addy Simmons, Pell City, So.

C: Nyla Treptau, Pell City, So.

IF: Haley Hollyhand, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr.

IF: Mariah Bazile, Hazel Green, Sr.

IF: Kaelyn Jones, Hartselle, Jr.

IF: Haley Hart, Spanish Fort, So.

OF: Katie Hastings, Buckhorn, So.

OF: McKinley Hubbard, Brookwood, Sr.

OF: Madison Griffith, Spanish Fort, So.

UTL: Sophie Gant, Gardendale, Jr.

UTL: Mallie Harrison, Chilton County, Fr.

DH: Catey Thomas, Gardendale, Sr.

DH: Mason Quinnie, Hazel Green, Jr.

HONORABLE MENTION

P: Myleigh Dobbins, Saraland, Fr.

P: Mackenzie Boullon, Spanish Fort, Jr.

C: Brit Godfrey, Hartselle, So.

C: Ronni Kate Ward, Brookwood, Jr.

IF: Chloe Ralph, Pell City, Sr.

IF: Katie Norgard, Hartselle, Fr.

OF: Kenlee Rodgers, Oxford, Sr.

OF: Karlee Wallace, Muscle Shoals, Sr.

UTL: Ryleigh Howard, Russell County, So.

UTL: Ella Watson, Wetumpka, Jr.

DH: Macey Pierce, Chilton County, So.

DH: Jada McLeod, Stanhope Elmore, Jr.

Player of the Year

Mya Holt, Wetumpka

Pitcher of the Year

Mya Holt, Wetumpka

Hitter of the Year

Morgan Stiles, Athens

Coach of the Year

Barclay Kercher, Spanish Fort

CLASS 5A

FIRST TEAM ALL-STATE

P: Taniyah Brown, Brewbaker Tech, Sr.

P: Ella Singletary, Ardmore, Sr.

P: Missy Odom, Jasper, Fr.

P: Anna Stuart Dawson, Scottsboro, Sr.

C: Mylee Stagner, Faith Academy, 8th

IF: Emmorie Burke, Boaz, Sr.

IF: AB McKay, Lawrence County, So.

IF: Maddie Williams, Rehobeth, So.

IF: Gabbie York, Brewbaker Tech, Sr.

OF: Gracie Alberson, Rehobeth, Sr.

OF: Brooklynn Sertell, St. Clair County, Jr.

OF: Bailea Boone, Holtville, So.

UTL: MacKinley Portillo, Douglas, Sr.

UTL: Ava Rhoden, Boaz, So.

DH: Khamiyah Brown, Brewbaker Tech, Sr.

DH: AG King, Ardmore, So.

SECOND TEAM ALL-STATE

P: Alyssa Smart, Scottsboro, Sr.

P: Madeline Howard, St. Paul's, Jr.

P: Ashton Moorer, Demopolis, Jr.

P: Bronwyn Borden, Brewer, Sr.

C: Tia Titi, Gulf Shores, Jr.

IF: Kendall Trimm, Moody, So.

IF: Paci Clark, Shelby County, Sr.

IF: Gabby Knighten, Hayden, Sr.

IF: Lily Livingston, Arab, So.

OF: Jill Cockrell, Alexandria, Jr.

OF: Caroline McLendon, St. Paul's, Sr.

OF: Mykala Worley, Carroll, Sr.

UTL: Brooke Royster, Tallassee, Sr.

UTL: Kiley Christopher, Springville, Jr.

DH: Addison Holcomb, Russellville, 8th

DH: Ashtyn Pannell, Elmore County, Sr.

HONORABLE MENTION

P: Taylor Price, Holtville, Jr.

P: Grier Maples, Boaz, 8th

C: Sara Sanders, Ardmore, Sr.

C: Maddie Griffith, Southside-Gadsden, Sr.

IF: Christian Hess, Alexandria, Jr.

IF: Jayda Lacks, Sardis, Sr.

OF: Liza Varnum, Headland, Sr.

OF: Sydney Noles, Boaz, Jr.

UTL: Bailey Abernathy, Beauregard, Sr.

UTL: Pressley Slaton, Alexandria, So.

DH: Grace Hunter, Brewbaker Tech, Sr.

DH: Ellie Riley, Ardmore, So.

Player of the Year

Taniyah Brown, Brewbaker Tech

Pitcher of the Year

Taniyah Brown, Brewbaker Tech

Hitter of the Year

Emmorie Burke, Boaz

Coach of the Year

Chris Steiner, Brewbaker Tech

CLASS 4A

FIRST TEAM ALL-STATE

P: Abby Herndon, Brooks, Jr.

P: KG Favors, Orange Beach, So.

P: Emily Adams, Houston Academy, Fr.

P: Olivia Cummings, Corner, Sr.

C: Ava Hodo, Orange Beach, Fr.

IF: Ambrey Taylor, Curry, So.

IF: Bentley Black, Priceville, Sr.

IF: Anna Jo Bonds, Satsuma, Fr.

IF: Daigle Wilson, Orange Beach, So.

OF: Allie Yeary, Madison County, So.

OF: Mary Suzan Aman, Houston Academy, Jr.

OF: Faith Roberson, Brooks, So.

UTL: Teagan Revette, Orange Beach, Fr.

UTL: Leighton Arnold, White Plains, So.

DH: Jenna Madison, Curry, Jr.

DH: Becca Leigh Chadwick, Northside, Sr.

SECOND TEAM ALL-STATE

P: Belle Sheffield, Satsuma, So.

P: Ashtyn Sligh, Oneonta, So.

P: Skiely Perry, Curry, 8th

P: Khloe Shears, Munford, Sr.

C: Sarah Williams, Prattville Christian, Sr.

IF: Ava Hill, Handley, So.

IF: Ansley Brown, Curry, 8th

IF: Ella Baswell, New Hope, 8th

IF: Hartlie Rice, Northside, Sr.

OF: Gracie Ward, Slocomb, Jr.

OF: Kylei Russell, West Morgan, Jr.

OF: Saniyah Weaver, Prattville Christian, Fr.

UTL: Callie Richardson, White Plains, So.

UTL: Destry Lambert, North Jackson, Sr.

DH: Lilly Bethune, West Limestone, So.

DH: Makaley Boswell, Geneva, Sr.

HONORABLE MENTION

P: Gracyn Spicer, Madison County, Jr.

P: Kinsley Byrd, T.R. Miller, Jr.

C: Ansleigh Smith, Houston Academy, Jr.

C: Wrozlie Barnett, Priceville, Jr.

IF: Anna Kate Smith, Corner, Fr.

IF: Aubrey Sorrells, Hamilton, Jr.

OF: Avery Boyle, American Christian, Sr.

OF: Abby Lea, Cherokee County, Jr.

UTL: Karley Hill, Wilson, Sr.

UTL: Blair Darby, Munford, Sr.

DH: Addie Wallace, West Limestone, Jr.

DH: Mary Margaret Fountain, T.R. Miller, So.

Player of the Year

Ambrey Taylor, Curry

Pitcher of the Year

Abby Herndon, Brooks

Hitter of the Year

Leighton Arnold, White Plains

Coach of the Year

Tiffany Williams, White Plains

CLASS 3A

FIRST TEAM ALL-STATE

P: Lily Boswell, Plainview, Sr.

P: Savannah Money, Ashford, Sr.

P: Brandy Phillips, Beulah, Sr.

P: Cataryna Schreiber, Madison Academy, Fr.

C: Mia Tidmore, Plainview, Sr.

IF: Brantlee Wortham, Randolph County, Sr.

IF: Savannah Smith, Piedmont, Jr.

IF: Izzy Warrick, Alabama Christian, So.

IF: Molly Weaver, Sylvania, So.

OF: Abby Williams, Plainview, Fr.

OF: Chloe Hatch, Plainview, Jr.

OF: Jenna Calvert, Piedmont, Sr.

UTL: Abigail Billings, Gordo, So.

UTL: Abi Bunt, Glencoe, Jr.

DH: Emma Kate Wright, Mars Hill Bible, Sr.

DH: Reese Cauley, Opp, Jr.

SECOND TEAM ALL-STATE

P: Kennah Beth Lacy, Winfield, So.

P: Emma Grace Todd, Piedmont, Sr.

P: Emily Needham, Saint James, Fr.

P: Zion Howard, Thomasville, Fr.

C: Ashanti Stewart, Oakman, Sr.

IF: KK Hall, St. James, Sr.

IF: Isabella Guest, Danville, So.

IF: Aubrey Maxwell, Glencoe, Jr.

IF: Olivia Stegall, Mars Hill Bible, So.

OF: Molly Wright, Mars Hill Bible, 8th

OF: Shila Marks, Lauderdale Co., So.

OF: Savannah Brown, Oakman, Sr.

UTL: Kendall Lumpkin, Lauderdale Co., Sr.

UTL: Bailey Webb, Oakman, Sr.

DH: Hailey Hanners, Glencoe, Sr.

DH: Hanna Kimbrell, Winfield, 8th

HONORABLE MENTION

P: Caroline Courson, Opp, Sr.

P: Ella Houston, Providence Christian, Jr.

C: Brooklyn Barlow, Excel, Jr.

C: Emma Rose Meldrum, Trinity, Fr.

IF: Ava Milton, Trinity, 8th

IF: Taryn Wagnon, Colbert Heights, Fr.

OF: Raelea Guy, Carbon Hill, So.

OF: RaeLeigh Jordan, Ashford, Sr.

UTL: Savannah Reaves, Ohatchee, So.

UTL: Anna Griggs, Northside Methodist, Jr.

DH: Abby Payne, Hokes Bluff, Jr.

DH: Denaijah Scott, Thomasville, So.

Player of the Year

Mia Tidmore, Plainview

Pitcher of the Year

Lily Boswell, Plainview

Hitter of the Year

Mia Tidmore, Plainview

Coach of the Year

Rachel Smith, Piedmont

CLASS 2A

FIRST TEAM ALL-STATE

P: Jadyn Foster, Sand Rock, Sr.

P: Makinley Turner, Thorsby, Jr.

P: Ellie Cox, Wicksburg, Fr.

P: Darleigh Jeter, J.U. Blacksher, Sr.

C: Ainsley Watts, G.W. Long, Sr.

IF: Megan Cochran, Wicksburg, Sr.

IF: Madeline Flammia, Pisgah, So.

IF: Maddie McCrary, Sumiton Christian, So.

IF: McKenzie McCormick, Woodland, Sr.

OF: Bradyn Mitchell, Hatton, Sr.

OF: Kailyn Quails, Hatton, Sr.

OF: Makinley Traylor, Ider, Fr.

UTL: Ally Whitehead, G.W. Long, Jr.

UTL: EllaGrace Hood, Sand Rock, Sr.

DH: Juliana Lovvorn, Woodland, Sr.

DH: Lily Henry, Pleasant Valley, So.

SECOND TEAM ALL-STATE

P: Brianna Oliver, Hatton, So.

P: Alana Cathcart, Lamar County, Jr.

P: Peyton Hall, West End, 7th

P: Caylee Johnson, Samson, Sr.

C: Chloe Joyner, Wicksburg, Fr.

IF: Macey Roper, Pleasant Valley, Sr.

IF: Kaydee Phillips, Ariton, Sr.

IF: Madyson Rickman, Holly Pond, Sr.

IF: Ella Grace Kelley, Wicksburg, So.

OF: Makayla Phillips, G.W. Long, Sr.

OF: Claudia Barron, Pisgah, Sr.

OF: Meri-Grace Miller, Cottonwood, Sr.

UTL: Sydni Carpenter, Southeastern, Jr.

UTL: Crisden Dunn, Reeltown, So.

DH: Ever Harris, B.B. Comer, Sr.

DH: Katelyn St. Clair, Sand Rock, Jr.

HONORABLE MENTION

P: Lacey Kelley, Luverne, So.

P: Emellie Hamilton, Southeastern, So.

C: Madyson Cromer, Pleasant Valley, Jr.

C: Brooklyn Reeser, Thorsby, Fr.

IF: Reagan Taylor, Horseshoe Bend, Jr.

IF: Izzy Ingle, Sumiton Christian, Jr.

OF: Zyan Peterson, Luverne, Jr.

OF: Kenslee Davis, Lexington, Jr.

UTL: Josie Bunch, West End, Jr.

UTL: Morgan Short, Isabella, Sr.

DH: Ella Wheeler, Sulligent, So.

DH: Mallie Yarbrough, Hatton, Sr.

Player of the Year

Bradyn Mitchell, Hatton

Pitcher of the Year

Jadyn Foster, Sand Rock

Hitter of the Year

Megan Cochran, Wicksburg

Coach of the Year

Denton Bowling, Hatton

CLASS 1A

FIRST TEAM ALL-STATE

P: Kaylee Navarre, Brantley, Sr.

P: Olivia Treece, Skyline, Jr.

P: Kaylee Guy, Leroy, So.

P: Lily Blackburn, Belgreen, Jr.

C: Jayla Ross, Skyline, Jr.

IF: Campbell Newell, Leroy, Sr.

IF: Lilly Doggette, Millry, Fr.

IF: Serinity Sisk, Waterloo, Sr.

IF: Mattie Payne, Cedar Bluff, Sr.

OF: Gracie Mitchell, Leroy, Jr.

OF: Saylor Cooper, Hackleburg, So.

OF: Addie Pollard, Waterloo, Fr.

UTL: Hannah Howard, Leroy, Jr.

UTL: Jaycee Quinn, Verbena, Jr.

DH: Jaden McGee, Maplesville, Fr.

DH: Alex Grimes, Brantley, 8th

SECOND TEAM ALL-STATE

P: Lexi Smith, Maplesville, Sr.

P: Lilli Sumblin, Kinston, Fr.

P: Reece Patterson, Cedar Bluff, Sr.

P: Gracie Sharp, Waterloo, Sr.

C: Haiden Hobbs, Fruitdale, So.

IF: Bretta Taylor, Marion County, Sr.

IF: Audra Bellomy, Skyline, Jr.

IF: Helena Ingram, Spring Garden, So.

IF: Ashlee Gann, Covenant Christian, Sr.

OF: Kayley Kirk, Spring Garden, Sr.

OF: Porshia Lipsey, Marion County, Sr.

OF: Gra McManus, South Lamar, Jr.

UTL: Anna Claire Free, Brantley, 8th

UTL: Cana Vining, Athens Bible, Sr.

DH: Kayley Weaver, Leroy, Sr.

DH: Scarlet Kirkland, Millry, Fr.

HONORABLE MENTION

P: Kalie Weaver, Millry, Sr.

P: Lydia Brewer, Sweet Water, Jr.

C: Lynley Butts, South Lamar, Fr.

C: Kerra Aaron, Berry, 8th

IF: Campbell Hawthorne, Brantley, Sr.

IF: Camdyn Norris, Kinston, Fr.

OF: Bree Stokley, Millry, Fr.

OF: Anna Hosler, Lynn, Sr.

UTL: Avery Steward, Spring Garden, So.

UTL: Elizabeth Cross, Red Level, Sr.

DH: Laci Cook, Maplesville, Sr.

DH: Natalie Baty, Cedar Bluff, Sr.

Player of the Year

Kaylee Navarre, Brantley

Pitcher of the Year

Olivia Treece, Skyline

Hitter of the Year

Gracie Mitchell, Leroy

Coach of the Year

Tabitha Baggett, Leroy

AISA

FIRST TEAM ALL-STATE

P: Victoria Hagemann, Hooper, Jr.

P: Abby Henderson, Crenshaw Christian, Sr.

P: Kylee Smith, Macon East, Sr.

P: Casey Stengell, Macon East, Jr.

C: Lindsey Brown, Edgewood, Jr.

IF: Anna Grace Griggs, Glenwood, Jr.

IF: Lindsey Joiner, Lee-Scott, Sr.

IF: Olivia Slocumb, Glenwood, Jr.

IF: Miya Tatum, Macon East, So.

OF: Ava Casey, Lowndes Academy, Sr.

OF: Simone Gillispie, Glenwood, Sr.

OF: Lathan Johnson, Macon East, Jr.

UTL: Kaylee Midkiff, Hooper, So.

UTL: Tanna Singleton, Crenshaw Christian, Sr.

DH: Carson Cox, Bessemer Academy, Fr.

DH: Emmaline Hartzog, Abbeville Christian, So.

SECOND TEAM ALL-STATE

P: Gabbie Causey, Abbeville Christian, Sr.

P: Mary Clara Floyd, South Choctaw Academy, Fr.

P: Claudia Diamond, South Choctaw Academy, Sr.

P: Katey Glass, Patrician, Sr.

C: Lawsyn Rogers, South Choctaw Academy, Jr.

IF: Brooklyn Cochran, Bessemer Academy, Jr.

IF: Bailey Lambert, Fort Dale Academy, So.

IF: Jaylyn Strength, Edgewood, Sr.

IF: Paige Welch, Abbeville Christian, 8th

OF: Anna Grace Blalock, Abbeville Christian, Jr.

OF: Karrington Moore, Bessemer Academy, Jr.

OF: Tenlee Parden, Clarke Prep, Sr.

UTL: Jayden Green, Lakeside, Sr.

UTL: Mary-Katherine Harris, Lee-Scott, Jr.

DH: Kaiden Byrom, Macon East, Jr.

DH: Taylor Dawson, Glenwood, Sr.

HONORABLE MENTION

P: Olivia Jimerson, Patrician, Jr.

P: KG Taylor, Hooper, So.

C: Janie Reeves, Lee-Scott, Sr.

C: Libby Tompkins, Crenshaw Christian, Fr.

IF: Annie Bressler, Hooper, Jr.

IF: Hannah Buchan, Lakeside, Sr.

OF: Madeline Dailey, Jackson Academy, Sr.

OF: Madelyn Riley, Sparta, Sr.

UTL: Catie Wallace Self, Lowndes Academy, 8th

UTL: Taylor Winters, Patrician, Sr.

DH: Courtney Niles, Glenwood, Sr.

DH: Riley Overstreet, Wilcox Academy, Sr.

Player of the year

Kylee Smith, Macon East

Pitcher of the year

Abby Henderson, Crenshaw Christian

Hitter of the year

Anna Grace Griggs, Glenwood

Coach of the year

Tina Deese, Lee-Scott